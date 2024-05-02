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Санчо сделал 12 обводок в игре с «ПСЖ», превзойдя достижение Месси 16-летней давности

Санчо сделал 12 обводок в игре с «ПСЖ», превзойдя достижение Месси 16-летней давности
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1 мая состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и французский «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступал Энтони Тейлор. Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

Одним из главных героев прошедшего матча стал вингер немецкого клуба Джейдон Санчо. Англичанин сделал 12 удачных обводок в игре с «ПСЖ» (при 17 попытках). Это лучший результат в полуфинале ЛЧ с апреля 2008 года, когда Лионель Месси в составе «Барселоны» сделал 16 обводок в игре с «Манчестер Юнайтед». Кроме того, Санчо установил рекорд по этому показателю в Лиге чемпионов среди англичан.

Напомним, ответная игра между дортмундской «Боруссией» и французским «ПСЖ» состоится 7 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

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