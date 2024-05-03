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«Доделаем там». Федотов обратился к игрокам ЦСКА в раздевалке после матча с «Зенитом»

«Доделаем там». Федотов обратился к игрокам ЦСКА в раздевалке после матча с «Зенитом»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к игрокам в раздевалке после первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Напомним, встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 53'     1:1 Ерохин – 84'    

«Не сделали здесь – доделаем там! Хороший матч по содержанию, чуть-чуть не хватило до победы. Будем умней. Спасибо за матч, за командный футбол», — сказал Федотов в раздевалке.

Ответный матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1.

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