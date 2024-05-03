«Доделаем там». Федотов обратился к игрокам ЦСКА в раздевалке после матча с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к игрокам в раздевалке после первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Напомним, встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.

«Не сделали здесь – доделаем там! Хороший матч по содержанию, чуть-чуть не хватило до победы. Будем умней. Спасибо за матч, за командный футбол», — сказал Федотов в раздевалке.

Ответный матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1.

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