«Ювентус» и «МЮ» рассматривают Тьяго Мотту на пост главного тренера — Gazzetta dello Sport

Туринский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в главном тренере итальянской «Болоньи» Тьяго Мотте. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее Алессандро Канови, агент Тьяго Мотты, сообщал, что специалист пока не принял решения по своему будущему. В скором времени контракт 41-летнего тренера с «Болоньей» истечёт. Соглашение рассчитано до конца июня 2024 года.

The Independent сообщал, что руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить нидерландского специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера по окончании нынешнего сезона. La Gazzetta dello Sport информировала, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри будет уволен со своей должности в случае, если туринский клуб не квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам сезона-2023/2024.