Нахушев: в матче с «Ахматом» «Краснодару» надо пользоваться моментом, они снова в борьбе

Бывший защитник «Краснодара» Руслан Нахушев поделился мнением о 27-м туре РПЛ, в котором «быки» сыграют с «Ахматом». Встреча состоится сегодня, 4 мая.

«Последние туры — это всегда психология. Она выходит на первый план. «Ахмат» — это команда непростая. Они с приходом нового тренера начали выигрывать. Адиев хорошо поработал с маленькой командой на уровне сборных с Казахстаном. Чуть-чуть не хватило. Учитывая его опыт, он достаточно хорошо с командами работает.

«Краснодар» в прошлом туре не использовал шанс выйти на чистое первое место. В матче с «Ахматом» более вероятна победа «Краснодара». Тем более игра дома. Хотя матч не обещает быть лёгким. Но если «быки» сегодня покажут свою игру, я думаю, они выиграют. «Краснодару» надо пользоваться моментом, что они снова в борьбе», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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