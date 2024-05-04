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Новый тренер «Пари НН» Саша Илич: сейчас лучшее время, чтобы прийти в клуб

Новый тренер «Пари НН» Саша Илич: сейчас лучшее время, чтобы прийти в клуб
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Новый главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич рассказал о заочном знакомстве с генеральным директором клуба Давидом Мелик-Гусейновым, а также поделился эмоциями от подписания контракта с российской командой.

«Мелик-Гусейнов сказал, что заочное знакомство с мной произошло в августе 2023 года? В первую очередь хочу сказать, что в футбольной и тренерской жизни ты никогда не знаешь, что произойдёт завтра. Когда мы разговаривали, а это было почти год назад, там была только информация о клубе, ожиданиях. Сейчас лучшее время, чтобы прийти в «Пари НН». Год назад этого не произошло, это произошло сегодня. Я счастлив быть здесь, прекрасный стадион, инфраструктура. Город очень хорош, везде добрые и вежливые люди. Сейчас мой фокус только на том, чтобы оставить клуб в РПЛ на следующий сезон», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

Сербский специалист, до этого возглавлявший греческий «Атромитос», стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.

В качестве игрока Илич завоевал больше 20 трофеев. В качестве тренера он также работал с юниорской, молодёжной и основной сборной Сербии, сербскими «Чукаричками» и болгарским ЦСКА.

После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» набрал 28 очков и располагается на 11-й строчке. В последних шести матчах РПЛ нижегородская команда потерпела шесть поражений.

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