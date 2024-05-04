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Гендиректор «Пари НН» прокомментировал назначение Саши Илича на пост главного тренера

Гендиректор «Пари НН» прокомментировал назначение Саши Илича на пост главного тренера
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался относительно назначения Саши Илича на пост главного тренера команды.

«Саша Илич назначен на пост главного тренера «Пари НН». Это назначение не спонтанное и не случайное. Саша попал в наш спектр виденья ещё в августе 2023 года, когда мы на всякий случай прорабатывали кандидатов на замену Юрану. Сергея Николаевича Юрана могли забрать в другие клубы. Поэтому команда не могла остаться без тренерского штаба и главного тренера.

Этот план выжидал своё время, и он не стал неактуальным с того периода. Случилось то, что случилось. Мы созвонились с Сашей, объяснили нашу потребность и поняли, что есть заинтересованность. Вот так вот и ударили по рукам», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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