Объявлена символическая сборная 27-го тура РПЛ по версии WhoScored

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Лучшим игроком тура, по версии WhoScored, стал нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Албанский форвард получил оценку 8,6. Вторую по величине оценку получил голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин — 8,2.

Всего в символическую сборную тура попали три футболиста московского «Динамо», по два игрока из «Оренбурга» и «Пари НН», а также по одному представителю «Рубина», «Зенита», «Урала» и «Локомотива».

Фото: Whoscored

Сборная 27-го тура РПЛ: Артур Нигматуллин, Дмитрий Стоцкий (оба — «Пари НН»), Сергей Паршивлюк («Динамо»), Итало («Урал»), Матиас Перес, Иван Башич (оба — «Оренбург»), Антон Миранчук («Локомотив»), Клаудиньо («Зенит»), Бителло, Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), Мирлинд Даку («Рубин»).