Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: Лукас Вера наш игрок до 2025 года

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о будущем Лукаса Веры.

«У Лукаса Веры контракт до 2025 года. Ещё рано задавать вопросы о его будущем. Сейчас вопрос его ухода сошёл на нет. Конечно, Деограсия ему доверяет. Он один из основных игроков команды. Пока, до 2025 года, Вера — игрок «Оренбурга», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

27-летний Вера в нынешнем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач). Действующий контракт полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукаса Веры в € 3 млн.