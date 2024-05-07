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Азмун надеется, что «Зенит» станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ

Азмун надеется, что «Зенит» станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ
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Бако Почоев, переводчик нападающего «Байера» Сердара Азмуна, ответил на вопрос, следит ли бывший игрок «Зенита» за выступлениями сине-бело-голубых в чемпионате России. По словам представителя, Азмун следит за РПЛ и надеется, что «Зенит» вновь завоюет чемпионский титул.

«Азмун следит за чемпионской гонкой в РПЛ и надеется, что «Зенит» вновь станет чемпионом», — приводит слова Почоева Metaratings.

Напомним, иранский футболист выступал в составе «Зенита» с 2019 по 2022 год. За этот период он принял участие в 104 матчах во всех турнирах, в которых отметился 62 голами и 23 результативными передачами. В нынешнем сезоне Азмун на правах аренды выступает за итальянскую «Рому», в составе которой уже успел провести 26 матчей, забил три гола и отдал три результативных паса.

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