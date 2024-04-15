«Рождение Неверлузена». «Зенит» фото Лунёва и Азмуна отреагировал на титул «Байера»

«Зенит» отреагировал на чемпионство «Байера» в чемпионате Германии.

Клуб из Санкт-Петербурга опубликовал фото бывших футболистов клуба Андрея Лунёва и Сердара Азмуна в форме «Байера».

Напомним, Лунёв выступал за «Байер» с 2021 по 2023 год, после чего перешёл в «Карабах». Голкипер провёл за немецкий клуб три матча, в которых пропустил четыре гола.

Азмун, в свою очередь, выступает за «Байер» с 2022 года. Сейчас футболист играет за «Рому» на правах аренды. Всего за немецкий клуб Азмун провёл 44 матча, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Напомним, За пять туров до завершения турнира «Байер» гарантировал себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Команда Хаби Алонсо прервала 11-летнюю гегемонию «Баварии» в Бундеслиге.

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»