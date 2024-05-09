Эмери поделился ожиданиями от ответного матча ЛК с «Олимпиакосом» после 2:4

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги конференций с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится сегодня, 9 мая. Начало игры — в 22:00 мск. Первая встреча завершилась победой греческого клуба — 4:2.

«Конечно, опыт всегда может помочь, будь ты успешен или нет. Но мы должны создавать, строить новый путь. Мы проиграли первый матч со счётом 2:4, будет сложно вернуться. Нам необходимо играть, думая о продолжении после 90 минут.

План игры, который у нас был, не сработал, но ожидайте, что будет лучше. Конечно, здесь на выезде будет очень сложно, потому что атмосфера, поддерживающая хозяев поля, может быть более сложной.

Этот вызов самый большой, с которым мы столкнёмся в этом году, играя в полуфинале», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.