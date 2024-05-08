«Олимпиакос» — «Астон Вилла». Унаи Эмери пойдёт на риск

9 мая состоится матч 1/2 финала Лиги конференций «Олимпиакос» — «Астон Вилла». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.97. Шансы «легенды» оцениваются в 3.48. На ничью дают коэффициент 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Олимпиакос» — «Астон Вилла» 9 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Олимпиакос» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.53.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций «Олимпиакос» — «Астон Вилла» (09.05.2024)

Ответная игра 1/2 финала Лиги конференций «Олимпиакос» — «Астон Вилла» начнётся 9 мая в Греции на стадионе «Георгиос Караискакис». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Результат первого матча шокировал, ведь греческий клуб на выезде переиграл «Астон Виллу» (4:2). С первых минут встречи острые атаки «Олимпиакоса» наводили панику на оборону «львов», которая в этом сезоне не так уж и часто подвергалась обоснованной критике за грубые ошибки. На этот раз с радаров у защитников пропал форвард греков Айюб Эль-Кааби, оформивший хет-трик.

30-летний нападающий проводит свой лучший сезон в карьере. Айюб Эль-Кааби минувшим летом присоединился к «Олимпиакосу» на правах свободного агента и оказался важнейшим звеном в схеме команды. 30 мячей забил марокканец в этом сезоне. Пять из них в Лиге Европы и восемь – в Лиге конференций. Вряд ли тренерский штаб ожидал от него такой результативности.

Хотя неожиданные решения и парадоксальные схемы игры давно стали фирменным знаком наставника греков Хосе Луиса Мендилибара. Испанский специалист возглавил «легенду» в феврале 2024 года и моментально добился хорошего результата. Впервые клуб вышел в полуфинал еврокубкового турнира.

Не потерял «Олимпиакос» шансы выиграть и титул чемпиона Греции. Он отстаёт от лидера первенства АЕКа на пять очков, имея одну игру в запасе. Мендилибар выжимает максимум из довольно среднего состава, подобрав оптимальную тактику. Напомним, в минувшем сезоне наставник выиграл Лигу Европы с «Севильей».

Унаи Эмери делал то же самое четыре раза. Трижды он выигрывал турнир с «Севильей» и один раз – с «Вильярреалом». Несмотря на богатейший опыт и гораздо более сильный состав, испанец уступил коллеге в первом матче именно в тактическом плане.

Возможно, что «львы» не выдержали психологической нагрузки, поскольку безвыигрышная серия во всех турнирах насчитывает уже три матча. В том числе ничья с «Челси» (2:2), а также поражения «Олимпиакосу» (2:4) и «Брайтону» (0:1). В АПЛ у подопечных Эмери преимущество в семь очков над «Тоттенхэмом», поэтому вряд ли они потеряют четвёртое место в турнирной таблице и право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Весьма вероятно, что Лига конференций не для Унаи Эмери, который чувствует себя как рыба в воде исключительно в Лиге Европы. Теоретически отыграть два мяча у «Олимпиакоса» можно, но «львам» при таком сценарии необходимо с первых минут давить на соперника и раскрыться, подставляясь под разящие контратаки. Поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют» за 1.85.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Олимпиакос» — «Астон Вилла» 9 мая 2024 года

У «Олимпиакоса» полный порядок с атакой, ведь команда за последние четыре встречи забила 11 мячей. Неудачный результат игры в Бирмингеме заставляет «Астон Виллу» оголить тылы и с первых минут броситься на штурм ворот греков. Весьма вероятно, нас ждут повторение сценария предыдущего очного матча и такая же высокая результативность.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.85.