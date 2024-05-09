Богдан Рейхмен: Евсеев — ключевой фактор моего перехода в «Кубань»

Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен рассказал, как появился вариант с переходом в краснодарский клуб.

— Как появился вариант с «Кубанью»? Не самый очевидный, кажется, учитывая ваше резюме.

— Как всегда: агент принёс вариант. Я был в «Торпедо», у меня не было практики, а нужно было играть, было несколько вариантов в ФНЛ, включая «Кубань». Потом поговорил с Вадимом Евсеевым, руководством клуба. Во мне все были заинтересованы, вот я и принял решение перейти в «Кубань». Плюс город для меня не чужой, — приводит слова Рейхмена «РБ Спорт».

Богдану 21 год, воспитывался футболист в харьковском «Металлисте». В 2014-м молодой игрок присоединился к академии «Краснодара», где и начал свою профессиональную карьеру. С 2023-го Рейхмен выступает за «Кубань». Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня этого года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 300 тысяч.