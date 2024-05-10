Олег Иванов: Карпин пришёл в «Спартак» сыроватеньким, но с большой спортивной наглостью

Бывший полузащитник московского «Спартака» Олег Иванов высказался о бывшем футболисте и тренере красно-белых Валерии Карпине, который ныне возглавляет «Ростов» и сборную России.

«Пришёл-то он в «Спартак» сыроватеньким, но с огромным желанием и большой спортивной наглостью. Выносливость была высокая. И очень быстро прибавлял и учился.

Карп — это характер, работоспособность и хорошая обучаемость. Поэтому он и достиг того, чего достиг. Правда, я не помню, чтобы он взрывные рывки делал на поле. Много бегал, но почему-то казалось, будто всё время в одном темпе. Словно по рельсам: туда-обратно, туда-обратно. Талантами были Шаля (Шалимов), Саша Мостовой — особенно», — сказал Олег Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.