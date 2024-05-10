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«Эвертон» отозвал апелляцию на решение о снятии двух очков — Sky Sports

«Эвертон» отозвал апелляцию на решение о снятии двух очков — Sky Sports
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Футбольный клуб «Эвертон» отозвал апелляцию на решение английской Премьер-лиги о снятии двух очков. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, апелляцию «ириски» подали в середине апреля, намереваясь опротестовать решение лиги о вычете двух очков за нарушение правил финансовой устойчивости и развития. Отметим, что в ноябре прошлого года английская Премьер-лига сняла с «ирисок» 10 очков в турнирной таблице. Позднее клуб опротестовал это решение и в результате успешной апелляции «ирискам» вернули четыре очка.

По состоянию на сегодняшний день «Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующем матче внутреннего первенства «ириски» сыграют с «Шеффилдом» на домашней арене. Игра состоится в эту субботу, 11 мая. Стартовый свисток арбитра раздастся в 17:00 по московскому времени.

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