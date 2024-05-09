«Заканчивай играть, ищи себя в другом месте». Футболистки ЦСКА против буллинга и Салиховой

В конце апреля на «ВЭБ Арене» прошла первая в истории встреча женских составов ЦСКА и «Спартака». Что мы особенно запомним: это первое главное московское дерби в российском женском футболе, первый матч ЖФК ЦСКА на «ВЭБ Арене» в Суперлиге, пустая домашняя трибуна из-за бойкота болельщиков (пока необъяснимого), очень громкая поддержка от фанатов гостей и особенная предматчевая акция. На ней и сфокусируемся.

Футболистки ЦСКА вышли на поле в майках, на которых были изображены оскорбительные высказывания о женском футболе. От обидных комментариев про внешность из соцсетей до цитат супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой и блогера Ильи Мэддисона.

Зарема Салихова: «Интереса к женскому футболу не будет. Кто-нибудь без гугла назовёт капитана женского ЦСКА?»

Maddyson: «Я скажу вот что про женский футбол: женщины играют в него так же, как мужчины рожают детей».

ЦСКА показал и высказывания из соцсетей:

«Короткая стрижка не для девочек!»

«Женский футбол — это пародия на футбол! Смотреть это невозможно!»

«Как машину водят, так и играют. Пора запретить, хотя нет, запрещать не надо. Просто перестать давать деньги. Тогда мужики тренеры уйдут, и это недоразумение само исчезнет».

«Сами девочки, может быть, красивые. А женский футбол – это ужасно».

«Пусть дома сидят и готовят ужин для мужей. Видишь ли, мяч гоняют по полю».

Руководитель медианаправления ЖФК ЦСКА Элина Магомедова рассказала о фразах, которые оказались на футболках игроков:

«Почему буллинг? Когда я только пришла работать в женский футбол, я была шокирована, что нормой являются комментарии, оскорбляющие выбор футболисток. Я написала игрокам, рассказала про идею передать «привет» хейтерам. Первая ко мне подошла Маргарита Мануйлова с фразой, которую потом разместили на её футболке: «Короткая стрижка не для девушек». Дарья Яковлева скинула много скриншотов. Капитану Невене Дамьянович я выбрала цитату Заремы Салиховой, а Маргарита Черномырдина вышла с цитатой стримера Maddyson. Разместить фразы известных личностей было важно, люди должны понимать, что, имея большую аудиторию, нужно думать, что несёшь в массы».

Девочки из Академии ЦСКА Фото: wfccska.ru

Мы попросили футболисток разных команд вспомнить об оскорблениях, которые им приходилось слышать в своей карьере.

Лина Якупова, нападающая «Зенита»: «Хейтер писал: пусть идут на нормальную работу»

В жизни никто не оскорблял меня за то, что я футболистка. Но пару раз я сталкивалась с хейтом в соцсетях.

После тренировки мы с Никой Куропаткиной сняли смешное видео на один из популярных трендов. В комментариях возник хейтер, который стал писать, что мы никчёмные, «зачем вообще нужен женский футбол», «они жируют», «пусть идут на нормальную работу». Это было странно читать, но порадовало, что за нас заступился наш болельщик. Он написал, что его заряжают действия команды, он ждёт каждый матч, и, когда мы выигрываем, он приходит на работу довольным и как руководитель передаёт этот заряд своим сотрудникам. Это было приятно.

Никак не отношусь к тому, что писал хейтер, я думаю, что он не выдержал бы ни одного тренировочного дня. В ответ на комментарии нашего болельщика он написал, что девчонки – молодцы, что занимаются спортом, и что он тоже любит футбол, но «нормальный, а не этот женский». Мы смеялись.

Он же потом написал мне на какую-то из моих фотографий: «Фу, у тебя нет груди». А ещё, когда я здоровалась с подписчиками в видео фразой Hello everyone, писал: «Выучи английский». В итоге я решила не тратить его нервную систему (и свою тоже) и заблокировала его.

Лина Якупова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Маргарита Мануйлова, защитница ЦСКА: «Часто слышала, что выгляжу как парень»

Я сделала короткую стрижку, когда уже занималась футболом. Мне нравится, удобно тренироваться, не мешает на играх, и мне к лицу. К сожалению, многие считают, что короткую стрижку могут делать только мужчины, поэтому часто слышала, что выгляжу как парень и короткая стрижка не для девушек. Отношусь к этому спокойно. Сколько людей, столько и мнений.

В женском футболе часто пишут комментарии не по делу, но я на такое не обращаю внимания.

Маргарита Мануйлова Фото: wfccska.ru

Алина Садовая (имя изменено по просьбе футболистки): «Тренер говорил: твой уровень — Вторая лига»

Меня не оскорбляли за то, что я играю в футбол. Даже в школе, когда играла в футбол, никто не говорил мне «фу» из-за того, что я девчонка. Мальчишки в классе троллили только тогда, когда проигрывала «Барселона», потому что я болела за неё.

Врезались в память неприятные реплики от тренеров. Кто-то говорил: «Заканчивай играть, ищи себя в другом месте». Одной девочке за то, что она быстрый, скоростной игрок, сказали: «Спринтеры долго не живут». Ей это было очень неприятно. Не знаю, может тренер ничего такого и не имел в виду. Женская психология в футболе отличается от мужской. Пацаны – больше раздолбаи, они легко всё отпускают. Мы – наоборот.

Я до сих пор отчётливо помню день, когда тренер в качестве оскорбления сказал мне, что мой уровень – Вторая лига. Не знаю, была ли у него задача меня как-то замотивировать. Для разных людей разные вещи становятся обидными. Кому-то это надо, чтобы разжечь огонь, вызвать агрессию для игры. Мне тогда показалось, что он это сказал, потому что так на самом деле считает.

Жозе-Диана Памен Тчато, защитница «Динамо»: «Дети или подростки часто могут выкрикнуть что-то обидное»

От людей вне футбола можно услышать клише, которыми уже никого не удивишь. «А у вас стандартные ворота?» «Женский футбол – это как мужской или другой вид спорта?» «Это прям ногами играют или руками?» Это просто от незнания. В Испании, в Англии или Америке у людей наверняка уже не возникают такие вопросы. У нас пока что, наверное, маленькая осведомлённость, но ситуация уже намного лучше, чем когда мне было 12.

Я считаю, что дети и подростки – это самая агрессивная среда, особенно так было в школьные годы. Сейчас у студентов и тех, кто постарше, есть понимание, что такое толерантность. А у детей, видимо, всё ещё больше агрессии. Или, может быть, недостаток воспитания. В школе я часто сталкивалась с хейтом, старались задеть, уколоть. Даже недавно зашла в супермаркет, и какие-то дети начали выкрикивать обидные слова. Я сначала прошла мимо, просто чтобы не злиться. А потом подумала: почему я должна терпеть это хамство? Вернулась, подошла и сказала, что… если коротко, то, что в их интересах сейчас закрыть рот.

Жозе-Диана Памен Тчато Фото: ЖФК «Динамо»

Дарья Яковлева, полузащитница ЦСКА: «Расстраивает, что люди пишут оскорбления, потому что у них есть определённые паттерны мышления о женщинах»

Больше всего расстраивает, что люди, когда пишут оскорбления, не понимают, что в нашем виде спорта есть свои сложности, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Начиная от детского-юношеского футбола – мало у кого вообще есть возможность тренироваться на футбольных полях. Многие начинают с асфальта, бетона. И заканчивая условиями уже во взрослом футболе. Например, отсутствие качественных полей, из-за которых случается куча травм.

Все обыватели смотрят только на какие-нибудь фейлы, связанные с нашими физическими особенностями или пробелами в подготовке. Но они даже не подозревают, как каждая девочка отдаётся этому виду спорта, осознавая, что она кладёт на весы своё здоровье и своё будущее.

Дарья Яковлева Фото: wfccska.ru

Я не хочу говорить плохо про мужской футбол, потому что всё индивидуально. Но я общалась с футбольными людьми, в том числе с тренерами, бывшими и действующими футболистами, кто хоть немного погружён в женский футбол. И все они говорят, что то, что мы делаем, вызывает у них восхищение. Они говорят, что мужчины (опять же скажу, что всё индивидуально) не станут тратить столько сил, страсти и времени на футбол, даже имея те возможности, которые нам могут только сниться.

А тут ты жертвуешь своим здоровьем, семьёй, возможностями заниматься ещё чем-то, осознавая, что, даже если будешь играть на самом высоком уровне, у тебя и близко не будет тех доходов, которые есть у мужчин в Первой лиге.

И читаешь эти комментарии… Это сильно расстраивает. Ещё сильнее расстраивает, что люди это пишут не потому, что это их объективная оценка, а просто потому, что у них есть определённые паттерны мышления о женщинах. Они мыслят определёнными образом и даже не пытаются анализировать свои суждения.

Если бы люди могли видеть дальше своего носа, мир стал бы лучше. Я очень люблю свой вид спорта и хочу всеми силами делать его лучше и менять пессимистичный настрой к нему. Потому что мы этого заслуживаем.