Овчинников: Кержаков в «Кайрате» перезагрузит карьеру, если серьёзно подойдёт к делу

Российский футбольный тренер Валерий Овчинников поделился мнением о назначении специалиста Александра Кержакова на пост главного тренера «Кайрата»

«Я думаю, что Александр Кержаков в «Кайрате» соберёт свой тренерский штаб, который был в «Пари НН», и он поможет ему перезагрузиться. В Казахстане сложно работать, там команды не подарок, ведь за чемпионство идёт драка. И плюс, в отличие от нас, они играют в еврокубках. Поэтому если Кержаков подойдёт к этому делу очень серьёзно, то он сможет перезагрузить свою тренерскую карьеру», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, предыдущим клубом Александра Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).