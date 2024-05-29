Тренер «Фиорентины» Итальяно поделился ожиданиями от финала ЛК с «Олимпиакосом»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился ожиданиями от финала Лиги конференций с «Олимпиакосом». Матч пройдёт сегодня, 29 мая. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«В финалах глаза должны гореть. Мы полностью отдадимся игре. Прошлый сезон завершился для нас на печальной ноте, и сейчас мы постараемся реабилитироваться.

Я всегда говорил, что мы не должны терять своей идентичности ни на поле, ни за его пределами. Надо полностью сосредоточиться на своих действиях, начиная с аутов. Необходимо сыграть в свой футбол и продемонстрировать бойцовский дух», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

В розыгрыше Лиги конференций сезона-2022/2023 «Фиорентина» добралась до финала, в котором проиграла «Вест Хэму» — 1:2.