«Локомотив» объявил о расставании с защитником Магкеевым

Центральный защитник «Локомотива» Станислав Магкеев покинул московскую команду. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.

Отмечается, что футболист уходит в связи с завершением срока действия контракта.

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Станислава за годы, проведённые в команде, и желает удачи и отсутствия травм в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

25-летний Станислав Магкеев оказался в системе московского «Локомотива» в 2014 году. Он провёл за основную команду железнодорожников 79 матчей, в которых не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Магкеев ни разу не появился на поле. «Локомотив» завершил сезон-2023/2024 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.

Ранее о том, что «Локомотив» летом расстанется с Магкеевым, сообщил «Чемпионат».