«Рубин» объявил об уходе сербского вингера Биеловича

Сербский атакующий полузащитник Лука Биелович покинул «Рубин» в связи с истечением срока аренды. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Биелович является воспитанником сербского клуба «Спартак» Суботица. 22-летний футболист был арендован у команды минувшей зимой. Соглашение включало в себя опцию выкупа. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Во второй половине сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Биелович ни разу не вышел на поле в составе казанской команды. По итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Рубин» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка в 30 матчах.