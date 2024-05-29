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Агент Магкеева: у Станислава есть варианты по будущему

Агент Магкеева: у Станислава есть варианты по будущему
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы бывшего защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, высказался о будущем своего клиента после ухода из московской команды.

«Есть варианты по будущему Станислава Магкеева, скоро всё узнаете», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе Магкеева в связи с завершением срока действия контракта.

25-летний Станислав Магкеев оказался в системе московского «Локомотива» в 2014 году. Он провёл за основную команду железнодорожников 79 матчей, в которых не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Магкеев ни разу не появился на поле. «Локомотив» завершил сезон-2023/2024 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.

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