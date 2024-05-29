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Арбитр Федотов заявил, что Казарцев ошибочно отменил гол «Урала» в стыковом матче

Арбитр Федотов заявил, что Казарцев ошибочно отменил гол «Урала» в стыковом матче
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов заявил об ошибочности отмены главным арбитром Василием Казарцевым гола «Урала» в первом переходном матче за право на выступление в РПЛ с «Акроном».

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Анджелкович – 67'     0:2 Данилин – 72'    

«Во-первых, неправильная трактовка объявления. Игрок может находиться за линией офсайда, это не нарушение. А Казарцев сказал, что футболист наказывается за нахождение в положении «вне игры». Надо было говорить, что игрок перекрывает или не перекрывает обзор вратарю. Ионов не перекрывал обзор вратарю. Это видно с дальней камеры. Ионов находился левее, и вратарь видел момент удара. Вдобавок игрок «Урала» нагнулся и не пытался сыграть в мяч. Было бы касание — тогда понятно. Но здесь Казарцев отменил чистый гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, сейчас проходит первый переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 между екатеринбургским «Уралом» и тольяттинским «Акроном». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). На момент выхода новости счёт в матче 0:0. На седьмой минуте матча отличился полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе, но после проверки на VAR, проведённой главным арбитром встречи, взятие ворот было отменено.

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