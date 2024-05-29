Денис Бояринцев: «Кайрат» для Александра Кержакова — шаг вперёд

Российский специалист Денис Бояринцев прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера казахстанского «Кайрата».

«Александра Кержакова я помню по работе в «Томи» и «Пари НН». Я думаю, что Александр делает определённые поступательные шаги и «Кайрат» является хорошим вариантом для Кержакова, ведь этот клуб — один из лидеров в чемпионате Казахстана. Плюс эта команда также выступает на европейской арене. Поэтому «Кайрат» — это очень хороший положительный эпизод в карьере Кержакова. Я не думаю, что это перезагрузка, это шаг вперёд для Александра», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Предыдущим клубом Александра Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы.