Ханс-Дитер Флик: философия футбола «Барселоны» соответствует моей

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал своё назначение на пост главного тренера каталонской команды.

«Философия команды соответствует моей – я тоже предпочитаю атакующий футбол с владением мячом. И мы будем двигаться именно в этом направлении. В «Барселоне» одни из лучших воспитанников в мире. В основной команде виден сплав опыта и таланта молодых футболистов. Мы сделаем всё для их развития.

Будем работать совместно со спортивным директором клуба Деку и президентом Лапортой. Командная работа для меня на первом месте. Вместе мы сосредоточимся на том, чтобы достичь задачи этой команды. Я безмерно рад, что мне придётся поработать со всеми этими людьми в таком клубе», — приводит слова Флика AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, соглашение «Барселоны» со специалистом рассчитано до 30 июня 2026 года. Ранее пост главного тренера «Барселоны» занимал Хави. «Барселона» завершила сезон-2023/2024 испанской Ла Лиги на втором месте. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.