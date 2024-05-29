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Буффон: уверен, Мотта добьётся успеха в «Ювентусе»

Буффон: уверен, Мотта добьётся успеха в «Ювентусе»
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Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о возможном назначении итальянского специалиста Тьяго Мотты на пост главного тренера туринской команды.

«Я уверен, если Тьяго Мотта присоединится к «Ювентусу», то он добьётся успеха. В нём есть что-то особенное. Считаю это просчитанным риском, и «Ювентусу» хватило смелости пойти на него. На мой взгляд, клуб пытается привнести искру в свой амбициозный проект», — приводит слова Буффона Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» близится к завершению трансфера своего нового главного тренера Тьяго Мотты.

Мотта на протяжении карьеры тренера возглавлял «Дженоа», «Специю» и «Болонью». «Болонью» тренер возглавил в сентябре 2022 года. Контракт специалиста рассчитан до лета 2024 года. Под руководством итальянца «Болонья» впервые в своей истории вышла в Лигу чемпионов.

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