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Цорн: Сафонов — великолепный вратарь, желаю ему успехов в «ПСЖ»

Цорн: Сафонов — великолепный вратарь, желаю ему успехов в «ПСЖ»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался о скором переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в французский «ПСЖ».

«Матвей Сафонов великолепный вратарь. Он дебютировал в РПЛ в 18 лет и за последние годы смог завоевать место в воротах «Краснодара» и сборной России. Для того чтобы прогрессировать дальше, он должен попробовать себя на высшем европейском уровне. Покажет время, сможет ли он создать конкуренцию Доннарумме или нет. Я желаю ему максимальных успехов в «ПСЖ», если трансфер окончательно состоится», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер подтвердил скорый переход Сафонова в «ПСЖ». Отмечалось, что уже согласована сумма трансфера в размере € 20 млн. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до июня 2029 года. Подчёркивается, что Сафонов подпишет его после прохождения медицинских тестов. 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником чёрно-зелёных.

В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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