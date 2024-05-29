Матео Кассьерра: хочу ли играть в Европе? Я очень счастлив в «Зените»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о своём желании перейти в зарубежный клуб.

«Хочу ли я играть в Европе? Не знаю… Я очень счастлив в «Зените». Я подписал новый контракт с клубом до 2028 года, мне всё нравится. Мы выиграли РПЛ — это самое главное», — приводит слова Кассьерры «РБ Спорт».

Напомним, Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Форвард сине-бело-голубых забил 21 гол. Также на счету нападающего пять голевых передач в розыгрыше турнира. Помимо этого, Кассьерра принял участие в восьми матчах Кубка России, где забил три гола и отдал столько же результативных передач.

В завершившемся сезоне чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» стал победителем турнира, набрав 57 очков. Таким образом, подопечные Сергея Семака выиграли РПЛ шестой раз подряд.