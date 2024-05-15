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Вендел прокомментировал неудачный отрезок «Зенита» весной

Вендел прокомментировал неудачный отрезок «Зенита» весной
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Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о неудачных результатах своей команды на весеннем отрезке сезона-2023/2024. Напомним, «Зенит» упустил преимущество в чемпионской гонке, сейчас таблицу РПЛ возглавляет московское «Динамо».

– Почему у команды такой неудачный отрезок весной? Недостаток подготовки, травмы?
— Порой мельчайшие детали решают исход встречи. Где-то не повезло нам, зато повезло противнику. Где-то блестящий матч провёл вратарь соперника, а нам не хватило точности в завершении атак. Бывает так, что мяч просто не заходит в ворота, хотя мы стараемся и создаём голевые моменты. Остаётся только продолжать работать и верить в свои силы, — рассказал Вендел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл 31 матч, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

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