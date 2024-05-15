«Ноль процентов, что уйду из «Зенита» летом». Важное заявление Вендела

«Зенит» впервые за шесть лет может проиграть чемпионский титул. Хоть ещё и ничего не потеряно, но уже не всё зависит от петербуржцев. А в Кубке России как раз сегодня предстоит непростая ответка с ЦСКА.

Логично, что к игрокам и тренерам назрели вопросы. Интервью «Чемпионату» дал один лидеров команды, полузащитник Вендел. Бразилец рассказал:

что пошло не так в нынешнем сезоне;

о мотивации команды и лично своей;

почему поздно вернулся летом 2023-го;

как совмещать утренние тренировки и вечерние танцы;

о крутости Нино, Артура и Педро;

что будет с ним летом 2024-го;

выиграет ли он Лигу чемпионов до 30 лет.

Начнём!

— Вендел, ты в России с 2020 года. И обычно уже при тебе в мае «Зенит» готовился отмечать чемпионский титул. Что пошло не так в этом сезоне?

— Поражения и ничейные результаты в футболе — такая же часть игры, как и победы. Очень сложно брать титулы постоянно, из года в год. Тем более чемпионат России — тяжёлый турнир с сильными соперниками. В каждом из прошедших матчей мы выходили на поле с одним желанием — набрать три очка. Делали для этого всё возможное, но, к сожалению, не всегда получалось. Однако мы будем бороться за чемпионство до самого конца. И если бог благословит нас, придём к финишу первыми.

Вендел после перехода в «Зенит» Фото: fc-zenit.ru

— Мы говорим после «Факела». Показалось, что все игроки были очень раздражены и озлоблены ничьей. Описание этих эмоций — правильное по отношению к настроению внутри?

— Конечно, мы были раздражены, ведь потеряли два очка в самой концовке игры. Очень обидно упускать победу в последний момент. К сожалению, нам не удалось увеличить своё преимущество, плюс не был засчитан очень красивый гол Клаудиньо. И в итоге соперник заработал пенальти. Но это уже прошлое, сейчас мы думаем только о том, чтобы взять максимум очков в оставшихся матчах.

— Почему у команды такой неудачный отрезок весной? Недостаток подготовки, травмы?

— Порой мельчайшие детали решают исход встречи. Где-то не повезло нам, зато повезло противнику. Где-то блестящий матч провёл вратарь соперника, а нам не хватило точности в завершении атак. Бывает так, что мяч просто не заходит в ворота, хотя мы стараемся и создаём голевые моменты. Остаётся только продолжать работать и верить в свои силы.

— Одна из претензий, которая есть у экспертов и болельщиков, — снизившаяся мотивация лидеров команды. Насколько она справедлива?

— Я не соглашусь, потому что мотивация у нас всегда одна — каждый год подтверждать звание сильнейшей команды России. От чемпионских эмоций невозможно устать — наоборот, их хочется повторять как можно чаще. И я надеюсь, что в конце мая, даст бог, мы все ещё раз испытаем их.

— Как ты относишься к критике в свой адрес: якобы Вендел потерял мотивацию играть в России и снизил к себе требования?

— Понимаю, что не всегда удаётся уйти с поля с забитым мячом или голевой передачей, но я в каждой игре стараюсь приносить пользу команде: помогаю в обороне, разгоняю атаки. Для меня футбол — это жизнь, и мне хочется завоевать максимально возможное количество трофеев с «Зенитом». Надеюсь, их будет много, потому что я рассчитываю надолго задержаться в Петербурге.

— Реально ли нынешнему «Зениту» выиграть и чемпионат, и Кубок? Или можно сказать, что один из турниров чуть важнее второго?

— Конечно, реально! Это наша главная цель на финальный отрезок сезона. Оба турнира важны одинаково, каждый в команде хочет отпраздновать золотой дубль. По-другому в «Зените» быть не может.

— Ты редко даёшь интервью. Поэтому считаю важным поговорить о прошлом, которое многих волнует. Лето 2023 года, все ждут Вендела на сборах, но ты находишься в Бразилии. А твой агент говорит сначала о семейных проблемах, потом — что ищет тебе новый клуб. Что в тот момент с тобой происходило? Какими были твои мысли?

— Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Это дела более высокого уровня, коммуникация между моим агентом и руководством «Зенита».

— Активно писали об интересе к тебе со стороны «Фламенго» — ты с ними контактировал?

— Этот вопрос для меня такого же порядка, как и предыдущий. И мой ответ будет точно таким же.

Вендел Фото: РИА Новости

— Но семейные проблемы действительно присутствовали?

— Да, разумеется.

— Были ли тогда мысли, что ты уже не вернёшься в Россию?

— Само собой, я бы вернулся — у меня ведь действующий контракт с клубом до 2027 года! И моя цель — отработать его до конца.

— Штраф, который ты заплатил, был самым большим в твоей жизни?

— Думаю, да. Точно. Но больше это не повторится никогда.

— Ты пропустил почти все сборы, но уж очень классно начал: дубль «Спартаку», результативные действия в других матчах. В чём секрет?

— Соскучился по России, по моим одноклубникам! В чём секрет? Да нет какого-то особенного секрета, главное — сосредоточиться на работе, мыслить позитивно. В Бразилии я активно тренировался, держал себя в форме, следил за весом. Вернулся и продолжил получать удовольствие от футбола в «Зените». С божьей помощью сделал дубль в матче со «Спартаком», хорошо вошёл в сезон. И сейчас требования к себе ещё выше. Надо работать на пределе возможностей, потому что каждый из оставшихся матчей сродни финалу. И для победы в них требуется максимальная концентрация.

— Летом в твоих соцсетях генерилось много видео: на них ты либо пашешь как сумасшедший, либо красиво отдыхаешь с друзьями. Как тебе удаётся совмещать и при этом держать форму?

— Утром работай, вечером танцуй! Шутка, конечно. На самом деле всё просто: в отпуске я работаю в поте лица с понедельника по пятницу, а в субботу не тренируюсь и позволяю себе делать то, что захочу — встречаюсь с друзьями, гуляю, танцую. Если подходить ко всему с головой, не перебарщивать, высыпаться и восстанавливаться, то никаких проблем с совмещением этих вещей не будет. Суббота — день для отдыха, потому что в воскресенье нет тренировок.

— Осенью кто-то говорил про тебя: «Вендел играл бы в «Реале», если бы его голова была занята только футболом». Чем занята голова Вендела, помимо футбола?

— Ничего такого особенного там нет. Моя цель — играть в футбол, просто играть в футбол. Думаю лишь об этом. Всё, что у меня на уме — быть профессиональным футболистом и помогать «Зениту» достигать его лучшего уровня. Вот и всё. Да, иногда я оступаюсь, допускаю промахи, но впредь такого не будет.

— Некоторые говорят, что всё это связано в том числе с твоей большой привязанностью к родине. Дом — это самое важное, что есть в твоей жизни?

— Да, абсолютно. Это самое важное.

— Я видел кучу фото и видео, как в Бразилии ты можешь пойти во двор с парнями и много часов играть на площадке, которая сильно отличается от тех, которые есть в «Зените». Зачем тебе это?

— Это просто привычка проводить время с друзьями. Дань памяти нашей многолетней дружбе. Сначала мы рубимся целый день в футбол, потом вместе готовим мясо, ужинаем, болтаем. Мне этого очень не хватает, поэтому, когда у меня есть всего месяц отпуска, чтобы насладиться компанией близких людей, я использую это время на всю катушку. Мы играем в футбол, футволей — это здорово отвлекает и разгружает голову. К тому же можно отточить кое-какие навыки и трюки на той площадке, куда мы приходим.

— «Зенит» интересно сработал зимой. Плюс три новых бразильца — Нино, Артур и Педро. Нино сразу попал в основу, Педро и Артур начали с голов, но будто из-за общих результатов их вклад не так заметен. Как их вклад в командную игру видится изнутри?

— Поверьте, каждый из них вносит свой вклад, добавляет уверенности игре и вариативности тактическим схемам. Парни точно повысили и без того высокий общий уровень команды, и я уверен, что они принесут «Зениту» много пользы и славы.

— Педро по потенциалу игрок европейского топ-клуба?

— Это очень талантливый футболист, один из главных топов своего поколения, у которого есть всё, чтобы стать настоящей звездой.

Вендел и Педро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— До летнего трансферного окна осталось совсем мало времени. Ты уже мысленно принял решение относительно своего будущего? Какой процент вероятности, что ты покинешь «Зенит»?

— Процент равен нулю. Я здесь и в следующем сезоне тоже буду тут. На каникулах съезжу проведать родных и вернусь в Петербург со спокойной головой, чтобы работать и добиваться с «Зенитом» новых высот.

— Но где ты будешь искать мотивацию? Ведь ты и сам неоднократно признавался, что хочешь играть в еврокубках, а России, к сожалению, это в ближайшие годы не светит.

— Мотивация — это победы, хорошая спортивная форма, трофеи и титулы. Тёплое отношение в коллективе. Если мы не можем сейчас повлиять на ситуацию с еврокубками, остаётся только работать. Работать и вновь стараться завоевать золото чемпионата России и Кубок страны. Говорю ведь, чемпионские эмоции не утомляют, от них невозможно устать.

— Но если смотреть в будущее, какая у тебя цель? Может, Европа или ты будешь готов поехать в Бразилию и продолжать там?

— Думаю, многим по душе Европа, точно так же, как и Бразилия. Но могу уверенно сказать, что мне хорошо здесь, в «Зените», и я совершенно спокоен. У меня тут отличные друзья, я близок к клубу и городу, которые мне очень нравятся. И не думаю о том, чтобы уехать отсюда.

— Как ты относишься к опыту Малкома, который поехал в Саудовскую Аравию и точно обеспечит себя до конца жизни. Ты рассмотрел бы подобный вариант? Или желание — играть именно в европейских клубах?

— Не знаю. Разве кто-нибудь знает? Если это будет хорошо для клуба, хорошо для меня, стороны договорятся… Но повторюсь: мне здесь хорошо, в моей жизни всё стабильно и спокойно. И мне очень по душе Петербург.

— Вендел, который к 30 годам выиграет Лигу чемпионов — это реально?

— Не знаю. Если бог благословит меня, ведь лишь ему всё известно. Всему своё время. Если мне дано выиграть Лигу чемпионов, то я её выиграю. Если не дано, что я могу сделать? Так что не знаю. Каждый футболист мечтает однажды поднять над головой этот кубок — и я не исключение. Так что всё в руках и любви божьей.