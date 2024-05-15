Парфёнов прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Балтикой» в Кубке России

Бывший защитник столичного «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение московского коллектива от калининградской «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу.

«Есть результат, который ты не поменяешь. «Спартак» не забил много моментов, но это футбол. Здесь важен сам итог, тем более в Кубке. Либо ты проходишь дальше, либо нет. Можно говорить о качестве игры, но в Кубке говорят о результате. Никто не вспомнит качество игры.

Не знаю, какие задачи ставились перед «Спартаком». Руководство определит, какой это сезон. Но «Спартак» должен бороться за медали. Трофей нужен такой команде», — сказал Дмитрий Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.