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Парфёнов прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Балтикой» в Кубке России

Парфёнов прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Балтикой» в Кубке России
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Бывший защитник столичного «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение московского коллектива от калининградской «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

«Есть результат, который ты не поменяешь. «Спартак» не забил много моментов, но это футбол. Здесь важен сам итог, тем более в Кубке. Либо ты проходишь дальше, либо нет. Можно говорить о качестве игры, но в Кубке говорят о результате. Никто не вспомнит качество игры.

Не знаю, какие задачи ставились перед «Спартаком». Руководство определит, какой это сезон. Но «Спартак» должен бороться за медали. Трофей нужен такой команде», — сказал Дмитрий Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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