Тренер «ПСЖ» — о матче с «Ниццей»: все обстоятельства были благоприятными для катастрофы

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу команды в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (2:1).

«Все обстоятельства были благоприятными для катастрофы «ПСЖ». Нам больше не за что играть в лиге, все, что мы хотим, это как можно лучше подготовиться к финалу Кубка Франции через 10 дней. Нам предстояла очень хорошая команда, очень хороший тренер и игра. стиль, который мне очень нравится. Все было настроено на участие в сложном матче. Команда показала, что пришла играть в свой футбол, и показала себя конкурентоспособной», — приводит слова Энрике Get French Football News.

Напомним, «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. В заключительном туре команда встретится с «Метцем».

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