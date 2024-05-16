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Тренер «ПСЖ» — о матче с «Ниццей»: все обстоятельства были благоприятными для катастрофы

Тренер «ПСЖ» — о матче с «Ниццей»: все обстоятельства были благоприятными для катастрофы
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу команды в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (2:1).

Франция - Лига 1 . 32-й тур
15 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 18'     0:2 Заге – 23'     1:2 Шо – 32'    
Удаления: Бар – 75' / нет

«Все обстоятельства были благоприятными для катастрофы «ПСЖ». Нам больше не за что играть в лиге, все, что мы хотим, это как можно лучше подготовиться к финалу Кубка Франции через 10 дней. Нам предстояла очень хорошая команда, очень хороший тренер и игра. стиль, который мне очень нравится. Все было настроено на участие в сложном матче. Команда показала, что пришла играть в свой футбол, и показала себя конкурентоспособной», — приводит слова Энрике Get French Football News.

Напомним, «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. В заключительном туре команда встретится с «Метцем».

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