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«ПСЖ» одержал победу над «Ниццей» в 32-м туре Лиги 1

«ПСЖ» одержал победу над «Ниццей» в 32-м туре Лиги 1
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15 мая состоялся матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу парижан.

Франция - Лига 1 . 32-й тур
15 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 18'     0:2 Заге – 23'     1:2 Шо – 32'    
Удаления: Бар – 75' / нет

В составе гостей забили Брэдли Баркола и Йорам Заге. Хозяева ответили точным ударом в исполнении Мохамеда Али-Шо.

Таким образом, парижане, которые уже досрочно стали чемпионами Франции, набрали 73 очка. «Ницца» с 54 очками идёт пятой.

В первом круге чемпионата Франции эти команды уже встречались в очной игре. Это произошло 15 сентября 2023 года в рамках 5-го тура Лиги 1. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Ниццы».

Таблица Лиги 1
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