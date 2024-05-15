«ПСЖ» одержал победу над «Ниццей» в 32-м туре Лиги 1

15 мая состоялся матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу парижан.

В составе гостей забили Брэдли Баркола и Йорам Заге. Хозяева ответили точным ударом в исполнении Мохамеда Али-Шо.

Таким образом, парижане, которые уже досрочно стали чемпионами Франции, набрали 73 очка. «Ницца» с 54 очками идёт пятой.

В первом круге чемпионата Франции эти команды уже встречались в очной игре. Это произошло 15 сентября 2023 года в рамках 5-го тура Лиги 1. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Ниццы».