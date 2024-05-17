«Барселона» обыграла «Альмерию» и увеличила отрыв от третьего места до четырёх очков

Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Альмерия» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Пауэр Хорс — Уэгос Медитерранеос» в Альмерии, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Оба мяча в составе «Барселоны» забил 21-летний полузащитник Фермин Лопес Мартин. На 14-й минуте Фермин отличился с передачи защитника Эктора Форта, а на 67-й минуте в качестве автора голевой передачи выступил Серхи Роберто.

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После этой победы в активе «Барселоны» стало 79 набранных очков. Каталонцы находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. «Альмерия» с 17 очками располагается на последнем месте.