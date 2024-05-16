Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Часть руководства «Барселоны» вновь хочет, чтобы Хави был уволен в конце сезона — COPE

Часть руководства «Барселоны» вновь хочет, чтобы Хави был уволен в конце сезона — COPE
Аудио-версия:
Комментарии

Несколько членов совета директоров «Барселоны» изъявили желание, чтобы главный тренер команды Хави покинул свою должность по окончании сезона, после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и сложностях реализации этого ввиду тяжёлого экономического положения клуба. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, данные лица оказывают давление на президента каталонского клуба Жоана Лапорту, который также остался недоволен словами Хави.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, три недели назад «Барселона» заявила, что Хави продолжит занимать должность главного тренера команды, несмотря на то что в конце января он заявил о своём намерении покинуть каталонский клуб по завершении нынешнего сезона.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Лапорта остался недоволен Хави после его слов о тяжёлом положении «Барселоны» — CR
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android