Часть руководства «Барселоны» вновь хочет, чтобы Хави был уволен в конце сезона — COPE

Несколько членов совета директоров «Барселоны» изъявили желание, чтобы главный тренер команды Хави покинул свою должность по окончании сезона, после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и сложностях реализации этого ввиду тяжёлого экономического положения клуба. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, данные лица оказывают давление на президента каталонского клуба Жоана Лапорту, который также остался недоволен словами Хави.

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Напомним, три недели назад «Барселона» заявила, что Хави продолжит занимать должность главного тренера команды, несмотря на то что в конце января он заявил о своём намерении покинуть каталонский клуб по завершении нынешнего сезона.

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