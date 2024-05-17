В федерации футбола Коста-Рики сравнили Угальде из «Спартака» с Лаутаро Мартинесом

Спортивный директор коста-риканской федерации футбола Клаудио Вивас высказался о выступлении в московском «Спартаке» форварда сборной Коста-Рики Манфреда Угальде.

«В индивидуальном плане футбольные дела у Манфреда совсем не плохи. Однако очевидно, что в его нынешней команде полной отдачи от него пока нет. Для нас Угальде остаётся очень важным игроком, поэтому очень хотелось бы, чтобы его голы способствовали хорошим результатам и его клуба.

Такое бывает в футболе, и за примерами далеко ходить не надо. Аргентинец Лаутаро Мартинес тоже долго не мог забить в «Интере», а потом превратился едва ли не в самого грозного бомбардира итальянской Серии А. Такие моменты, такие полосы случаются с голеадорами. Нашей сборной важно, чтобы у Манфреда была постоянная игровая практика в «Спартаке», а забитые мячи, повторяю, скоро придут», — приводит слова Виваса Futbol Centroamerica.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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