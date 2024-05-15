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«Куда пропали на поле 15 миллионов?» Салихова — об игре Угальде в матче с «Балтикой»

«Куда пропали на поле 15 миллионов?» Салихова — об игре Угальде в матче с «Балтикой»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала вылет красно-белых из Фонбет Кубка России на стадии финала Пути регионов, в котором они проиграли «Балтике» со счётом 0:1.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

«По-татарски Угальде можно перевести как «югалде», что означает потерялся. Вот реально: куда пропали на поле 15 миллионов?», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, нападающий «Спартака» Манфред Угальде появился на поле во втором тайме, выйдя на замену на 58-й минуте встречи. Футболист перешёл в стан красно-белых минувшей зимой. В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и семью результативными передачами.

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