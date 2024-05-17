Агент Кварацхелии ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «ПСЖ»

Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы вингера «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, высказался о будущем своего клиента.

«Мы не спешим с принятием решения, потому что «Наполи» – это второй дом Хвичи. Мы ценим заботу и уважение от «Наполи» и его президента к Хвиче. Решение о будущем Кварацхелии будет принято только с учётом воли игрока и президента. Мы посмотрим, будет ли сделано предложение, которое удовлетворит и клуб, и футболиста», – приводит слова Джугели Calciomercato.

Ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к Кварацхелии.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Кварацхелия празднует выход в финальньную часть Евро: