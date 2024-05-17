Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итальянский журналист Telenord объяснил провал Деяна Станковича в Серии А

Итальянский журналист Telenord объяснил провал Деяна Станковича в Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский журналист издания Telenord Маурицио Мичиели объяснил провал следующего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в Серии А. В Италии серб возглавлял «Сампдорию».

«У Деяна Станковича ничего не получилось в «Сампдории», прежде всего потому, что у него была сложная корпоративная ситуация — он был практически один. Он, безусловно, правильный человек, но как тренер он всё же оказался очень неопытным в чемпионате Италии и допустил несколько ошибок.

Команда была слаба, но должна была, по крайней мере, бороться до конца. Вместо этого они вылетели с маленьким количеством очков. У него сложились отличные отношения с болельщиками. Физически он очень хорошо поработал с командой на январском сборе в Турции, это заслуга. Опыт Станковича в «Сампдории» очень неприятный — на 30% из-за него, на 60% из-за клуба и игроков», — сказал Мичиели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
10 неожиданных фактов о новом тренере «Спартака» Станковиче
10 неожиданных фактов о новом тренере «Спартака» Станковиче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android