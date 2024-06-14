Экс-вратарь сборной Камеруна Белл: не удивлён, что «ПСЖ» хочет Сафонова

Бывший голкипер сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонов не будет первым россиянином во Франции и в «ПСЖ» тоже. Переходя в клуб в качестве второго номера, любой футболист всегда усердно работает, мечтая стать первым номером. Матвей должен должен быть готов в любой момент, что его могут поставить в стартовый состав. Я не удивлён, что «ПСЖ» хочет игрока из России. В футбол играют во всём мире», – приводит слова Белла Metaratings.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.