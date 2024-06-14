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Нигматуллин: в «Зените» нет бразильских вратарей, это даёт шанс Латышонку проявить себя

Нигматуллин: в «Зените» нет бразильских вратарей, это даёт шанс Латышонку проявить себя
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Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин отреагировал на трансфер молодого вратаря Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит».

«Можно поздравить Латышонка с переходом в «Зенит». Это успех — из команды последнего места перешёл в «Зенит», который закончил на первом месте. Сложно сказать, как всё у него сложится. Но у него есть мастерство, что Евгений доказал. Во вратарской линии нет бразильцев, что даёт шанс проявить себя. С полевыми игроками получается сложнее — переходят, проигрывают конкуренцию и садятся на скамейку. В «Зените» вратари высокого уровня, но если Латышонка берут, то ждут, что проявит себя.

Адамов и Латышонок прошли школу «Краснодара». Адамов когда-то котировался выше. Но так бывает, что в молодёжке ты котируешься, а во взрослом футболе всё уравнивается. И у Адамова, и у Латышонка есть шансы, однако как бы не получилось, что Кержаков опять всех переиграет», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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