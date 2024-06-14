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Эксперт Transfermarkt: «Зенит» переплатил за Латышонка, но взял дешевле рыночной стоимости

Эксперт Transfermarkt: «Зенит» переплатил за Латышонка, но взял дешевле рыночной стоимости
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Эксперт портала Transfermarkt Артём Заводник полагает, что «Зенит» переплатил за Евгения Латышонка, но взял голкипера дешевле рыночной стоимости.

«Если информация о € 300 тыс. за Латышонка соответствует действительности, то это, конечно, очень мало. Понятно, что, если его теперь кто-то захочет перехватить у «Зенита», придётся заплатить уже другие, очень серьёзные деньги. Но и сказать, что «Балтика» продешевила, тоже сложно. Насколько я знаю, в контракте у вратаря был пункт, позволяющий выкупить его за 10 млн рублей в случае вылета в Первую лигу. Если бы «Балтика» осталась, эта сумма была бы намного выше. Получается, «Зенит», с одной стороны, переплатил за него и в то же время взял дешевле его рыночной стоимости. Наверное, «Балтике» нужно было заранее перестраховаться и переподписать контракт с футболистом ещё осенью, увеличив сумму отступных. Естественно, когда команда вылетает из высшего дивизиона, за игрока уже значительно сложнее требовать серьёзные деньги. В Европе это тоже повсеместно случается», — сказал Заводник корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Рыночная стоимость Латышонка на портале Transfermarkt оценивается в € 1,5 млн.

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