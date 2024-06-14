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Источник: «Пари НН» согласовал условия контракта с голкипером «Спартака»

Источник: «Пари НН» согласовал условия контракта с голкипером «Спартака»
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Голкипер московского «Спартака» Илья Свинов согласовал условия контракта с «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, Илья Свинов успешно прошёл медосмотр для «Пари Нижний Новгород», с ним согласован трёхлетний контракт.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 23-летний Илья Свинов провёл два матча. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.

«Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.

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