Спаллетти предположил, что будет делать Доннарумма, если проиграет конкуренцию Сафонову

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти предположил, что будет делать итальянский голкипер «ПСЖ» Дажнлуиджи Доннарумма, если проиграет конкуренцию потенциальному новичку парижан Матвею Сафонову. Ранее СМИ сообщали, что россиянин близок к переходу в «ПСЖ».

— В ближайшее время «ПСЖ» должен подписать контракт с лучшим российским вратарём Матвеем Сафоновым. Не переживаете, что он выиграет конкуренцию у Доннаруммы в клубе?

— Если «ПСЖ» уберёт Доннарумму, он найдёт новый клуб. Джанлуиджи — суперский вратарь. Мы рады работать с таким голкипером, — приводит слова Спаллетти интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ».