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Спаллетти предположил, что будет делать Доннарумма, если проиграет конкуренцию Сафонову

Спаллетти предположил, что будет делать Доннарумма, если проиграет конкуренцию Сафонову
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти предположил, что будет делать итальянский голкипер «ПСЖ» Дажнлуиджи Доннарумма, если проиграет конкуренцию потенциальному новичку парижан Матвею Сафонову. Ранее СМИ сообщали, что россиянин близок к переходу в «ПСЖ».

— В ближайшее время «ПСЖ» должен подписать контракт с лучшим российским вратарём Матвеем Сафоновым. Не переживаете, что он выиграет конкуренцию у Доннаруммы в клубе?
— Если «ПСЖ» уберёт Доннарумму, он найдёт новый клуб. Джанлуиджи — суперский вратарь. Мы рады работать с таким голкипером, — приводит слова Спаллетти интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ».

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