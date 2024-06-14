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Спаллетти — об игре с Албанией: нам необходимо помнить, что мы — Италия

Спаллетти — об игре с Албанией: нам необходимо помнить, что мы — Италия
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением о дебютном матче итальянской национальной команды на Евро-2024 с Албанией, который состоится завтра, 15 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я ожидаю тяжёлой игры, потому что Силвиньо хорошо организовал сборную Албании. Они способны делать много всего [на поле]. У них есть несколько игроков, которые выступают в Серии А и прекрасно знают, на что мы способны. Как следствие, будет очень открытый матч. Мы должны играть, помня о том, что мы — Италия. Нам необходимо играть как команда в каждый отдельный момент матча», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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