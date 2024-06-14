Спаллетти — об игре с Албанией: нам необходимо помнить, что мы — Италия

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением о дебютном матче итальянской национальной команды на Евро-2024 с Албанией, который состоится завтра, 15 июня.

«Я ожидаю тяжёлой игры, потому что Силвиньо хорошо организовал сборную Албании. Они способны делать много всего [на поле]. У них есть несколько игроков, которые выступают в Серии А и прекрасно знают, на что мы способны. Как следствие, будет очень открытый матч. Мы должны играть, помня о том, что мы — Италия. Нам необходимо играть как команда в каждый отдельный момент матча», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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