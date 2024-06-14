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Чемпион мира Бастиан Швайнштайгер назвал фаворита Евро-2024

Чемпион мира Бастиан Швайнштайгер назвал фаворита Евро-2024
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Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер, в составе которой он становился чемпионом мира, назвал главного кандидата на победу на Евро-2024.

«Франция», — написал Швайнштайгер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы сборная Франции сыграет в одном квартете с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня. В нём французская национальная команда встретится с Австрией. 21 июня сборная Франции сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.

На чемпионате Европы — 2020 французская национальная команда покинула турнир на стадии 1/8 финала, где уступила сборной Швейцарии. Основное время закончилась со счётом 3:3, однако в послематчевой серии пенальти сборная Швейцарии победила со счётом 5:4.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд:

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