Чемпион мира Бастиан Швайнштайгер назвал фаворита Евро-2024

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер, в составе которой он становился чемпионом мира, назвал главного кандидата на победу на Евро-2024.

«Франция», — написал Швайнштайгер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы сборная Франции сыграет в одном квартете с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня. В нём французская национальная команда встретится с Австрией. 21 июня сборная Франции сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.

На чемпионате Европы — 2020 французская национальная команда покинула турнир на стадии 1/8 финала, где уступила сборной Швейцарии. Основное время закончилась со счётом 3:3, однако в послематчевой серии пенальти сборная Швейцарии победила со счётом 5:4.

Евро-2024: итоговый список команд: