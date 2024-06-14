Доннарумма высказался о правилах, введённых Спаллетти в сборной Италии на время Евро-2024

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о правилах, введённых в национальной команде главным тренером Лучано Спаллетти на чемпионате Европы — 2024. Напомним, итальянцам ограничили пользование телефонами и игру в PlayStation, а также запретили использовать наушники.

«Никаких последствий и никаких проблем. Вечером главное не опоздать и отдохнуть. После ужина мы весело проводим время в игровой комнате и проводим несколько часов вместе, играя или смотря какие-то матчи. Тренер дал нам несколько советов, но без каких-либо строгих правил», — сказал Доннарумма на пресс-конференции.

Евро-2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 итальянцы сыграют в группе В с Испанией, Хорватией и Албанией.