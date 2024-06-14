«Это нечто особенное». Филипп Лам — о домашнем Евро-2024 для игроков сборной Германии

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам высказался на тему домашнего для немцев Евро-2024.

«Я думаю, что фактор домашнего турнира – это большое преимущество. Будет отличная поддержка, а игроки уже знают арены и города. Конечно, здорово, когда тебя подбадривают на стадионе — особенно если игра подходит к концу и наступает развязка. Для игрока выступать на домашнем турнире – это действительно нечто особенное», – приводит слова Лама официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 14 июня, стартует чемпионат Европы — 2024 в Германии. В матче открытия турнира встретятся участники группы A — сборные Германии и Шотландии. Стартовая игра Евро-2024 пройдёт 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.