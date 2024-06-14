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Стали известны арбитры, которые обслужат матчи Евро-2024 16 июня

Стали известны арбитры, которые обслужат матчи Евро-2024 16 июня
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Стали известны судейские назначения на матчи чемпионата Европы, который пройдут в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Польша — Нидерланды: рефери — Артур Диаш, ассистенты рефери — Паулу Соареш, Педру Рибейру (все — Португалия), четвёртый рефери — Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина), видеопомощник рефери — Тьягу Мартинш (Португалия).

Словения — Дания: рефери — Сандро Шерер, ассистенты рефери — Стефан Де Алмейда, Беким Зогай (все — Швейцария), четвёртый рефери — Донатас Румшас (Литва), видеопомощник рефери — Федайи Сан (Швейцария).

Сербия — Англия: рефери — Даниэле Орсато, ассистенты рефери — Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини (все — Италия), четвёртый рефери — Иван Кружляк (Словакия), видеопомощник рефери — Массимилиано Иррати (Италия).

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

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