Стали известны арбитры, которые обслужат матчи Евро-2024 16 июня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны судейские назначения на матчи чемпионата Европы, который пройдут в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Польша — Нидерланды: рефери — Артур Диаш, ассистенты рефери — Паулу Соареш, Педру Рибейру (все — Португалия), четвёртый рефери — Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина), видеопомощник рефери — Тьягу Мартинш (Португалия).

Словения — Дания: рефери — Сандро Шерер, ассистенты рефери — Стефан Де Алмейда, Беким Зогай (все — Швейцария), четвёртый рефери — Донатас Румшас (Литва), видеопомощник рефери — Федайи Сан (Швейцария).

Сербия — Англия: рефери — Даниэле Орсато, ассистенты рефери — Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини (все — Италия), четвёртый рефери — Иван Кружляк (Словакия), видеопомощник рефери — Массимилиано Иррати (Италия).

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.