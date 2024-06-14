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Экс-защитник «Зенита» Мейра: не верю, что Роналду будет играть на Евро-2024 всё время

Экс-защитник «Зенита» Мейра: не верю, что Роналду будет играть на Евро-2024 всё время
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Чемпион России в составе петербургского «Зенита» и бывший футболист сборной Португалии Фернанду Мейра поделился ожиданиями от выступления португальской национальной команды на чемпионате Европы — 2024, а также высказался о нападающем Криштиану Роналду.

«У меня высокие ожидания от чемпионата Европы, сборная Португалии — фантастическая команда, очень много хороших игроков. У нас есть Криштиану Роналду, который остаётся в хороших кондициях как нападающий, я считаю, что он всё ещё может помочь команде во многом.

Португалия — один из фаворитов на выход в финал. Я думаю, что Роналду будет играть. Не верю, что он будет играть всё время, но это особенный футболист, забивает, даёт качество, это наш капитан, мотивирует команду, определённо очень важный игрок для нас. Если он не будет играть, то я бы отметил из лидеров вратаря Диего Кошту, Рубена Диаша, Бернарду Силву, Витинью», — приводит слова Мейры ТАСС.

Напомни, Евро-2024 стартует уже сегодня, 14 июня. В матче открытия сыграют сборные Германии и Шотландии. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене начнётся в 22:00 мск. Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии начнёт свой путь на турнире с группы F, где её соперниками станут национальные команды Чехии, Турции и Грузии. В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Португалия сыграет со сборной Чехии. Игра состоится 18 июня и начнётся в 22:00 мск.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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