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Виктор Гусев: любимый игрок «Динамо»? Лев Яшин!

Виктор Гусев: любимый игрок «Динамо»? Лев Яшин!
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Известный футбольный комментатор и болельщик московского «Динамо» Виктор Гусев назвал своего самого любимого футболиста в истории бело-голубых.

«Конечно, Лев Яшин. Он, очевидно, являлся иконой и символом советского футбола. Великий футболист. У меня была кепка, как у него, и чёрный свитер, на который мама нашила букву «Д» и номер 1», — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».

Яшин — советский футболист, вратарь. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, трёхкратный обладатель Кубка СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1957), Герой Социалистического Труда (1990). Единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». Всю свою профессиональную карьеру Яшин провёл в московском «Динамо».

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